Spansk media: Benitez favorit att ta över Leicester

Nu uppger Super Deporte att Rafael Benitez i stället seglat upp som favorit till att ta över Leicester City. Han sägs toppa den engelska klubbens önskelista.

Benitez är just nu utan jobb, då han lämnade Everton under vintern 2022. Vidare har även den engelska tidningen The Times uppgifter om att just Benitez och Celtics Ange Postecoglu är aktuella för Leicester.

Leicester är nästjumbo i Premier League och riskerar nedflyttning till Championship.