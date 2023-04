Uppgifter: Tottenham planerar för samtal med Luis Enrique

Sillybloggen

Tottenham gick tidigare i år skilda vägar med Antonio Conte, och i dagsläget leder Cristian Stellini klubbens A-lag på tillfällig basis. Tottenham har under senaste tiden kopplats ihop med flera olika tränare, som sparkade Bayern München-tränaren Julian Nagelsmann, klubblöse tränaren Mauricio Pochettino, som har en bakgrund i Spurs, och Burnley-tränaren Vincent Kompany, och nu kommer nya uppgifter om klubbens tränarjakt.

Enligt den engelska tidningen Daily Telegraph planerar Tottenham nu för att ta kontakt med förre spanske förbundskaptenen Luis Enrique, som även sägs vara ett alternativ för Chelsea. Tidningen har uppgifter om att Spurs därmed kan försöka kapa Chelseas plan.

Tidigare under måndagen skrev den spanska tidningen AS att Luis Enrique är besviken på Chelsea, då London-klubben valt att ta in Frank Lampard som tillfällig tränare resten av säsongen. Enligt tidningen hade spanjoren velat ta över Chelsea direkt för att leda laget i dubbelmötet med Real Madrid i Champions League. Trots det sägs tränaren fortsatt vara en av favoriterna till att ta över Chelsea.