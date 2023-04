Uppgifter: Will Still i möte med Paratici

Sillybloggen

Jurgen Klinsmann, Luis Enrique, Julian Nagelsmann, Vincent Kompany har alla nämnts i debatten. Ett av de hetaste tränarnamnen som finns därute är dock Will Still, belgaren med engelska rötter är just nu i Reims där han tog över som huvudtränare efter att tidigare varit assisterande.

Still har som huvudtränare endast förlorat tre matcher av 24 och utöver ett imponerande facit har han fått ordentlig fart på Folarin Balogun, anfallaren som är på lån i Reims från Arsenal.

Sport Italia hävdar under onsdagen att Tottenhams sportchef, Fabio Paratici och Will Still har suttit i ett möte i Schweiz. Anledningen till mötet specificerar inte sajten.

Paratici har tilldelats en avstängning, och väntar på dom i hans överklagande. Frågor har dock väckts om han är tillåten att hålla i ett sådant möte eller inte.