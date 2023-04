Telegraph: Milan intresserat av Walker

Sillybloggen

Manchester City-backen Kyle Walker, som anslöt från Tottenham under 2017, har under senaste tiden fått varierat med speltid och kan vara på väg bort från den engelska storklubben efter sex år.

Nu uppger den engelska tidningen The Telegraph att Milan visar intresse för att ta in Walker, under sommarens transferfönster, efter säsongens slut. Walker har samtidigt i dagsläget kontrakt med City till sommaren 2024, och därmed lär Milan behöva köpa loss engelsmannen.

Walker, som den här säsongen är noterad för 27 framträdanden, har totalt sett gjort 242 matcher med den engelska storklubben. Nyligen förklarade City-tränaren Josep Guardiola anledningen till att Walker fått lite mindre speltid senaste tiden, och påpekade att det har att göra med lagets systemskifte under den här säsongen till en 3-2-4-1-formation.

– Han kan inte göra det. Han kommer alltid ha farten. Han kommer vara snabbast i rummet när han är 60 år gammal men för att spela i mitten måste man ha utbildade rörelsemönster, han har andra egenskaper, sa Guardiola enligt Sky Sports då och fortsatte:

– Han har spelat ytterback som löper på insidan i en fyrbackslinje med Joao (Cancelo) eller “Aleks” (Zintjenko) i den positionen och Kyle har gjort det riktigt bra. Men i den här formationen med tre i backlinjen och två mittfältare kan han inte göra det. Han behöver tid och det har vi inte.