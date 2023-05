Uppgifter: Chelsea intresserat av Fofana

Sillybloggen

Innermittfältaren Youssouf Fofana, 24, kom till Monaco från Strasbourg under vintern 2020, och har under den här säsongen svarat för två mål och en assist på 42 matcher med den franska storklubben.



Möjligen är den här säsongen fransmannens sista på ett tag i Frankrike.



Den engelska tidningen Daily Mail rapporterar nu att Chelsea är intresserat av att ta in Fofana, som i dagsläget har kontrakt till sommaren 2024. Samtidigt uppges också Liverpool visa intresse.



Fofana har totalt sett gjort 136 framträdanden i Ligue 1, samt nio A-landskamper med Frankrike. När Frankrike gick till VM-final i Qatar kom mittfältaren till spel i sex av sju matcher.