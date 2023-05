PL-trio med i jakten på Martinez

Sillybloggen

Under de senaste åren har Emiliano befäst sin position som en av världens absolut bästa målvakter. Men de fina prestationerna, som kröntes med VM-guldet i Qatar, kan innebära att argentinarens klubb, Aston Villa kan få det svårt att behålla honom under en längre tid.

Enligt uppgifter från den argentinska tv-kanalen TyC Sports är det sannolikt att Martinez kommer säljas i sommar. 30-åringen har ingen utköpsklausul, men enligt uppgifterna är tre engelska storklubbar med i kampen om en övergång.

Klubbarna det handlar om är enligt TyC Sports Tottenham, som har det tydligaste intresset samt Chelsea och Manchester United, som väntas stegra sitt intresse för målvakten under kommande övergångsfönster.

I Tottenhams fall ter det sig troligt att Hugo Lloris är på väg att lämna klubben och jakten på en ersättare är därför prioriterad under sommaren.

Martinez anslöt till Aston Villa från Arsenal 2020 och var given förstamålvakt i det Argentina som segrade under VM i Qatar under hösten.