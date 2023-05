Brittisk media: Walker vill stanna i Manchester City

Sillybloggen

Manchester City-backen Kyle Walker, som anslöt från Tottenham under 2017, har under den här säsongen fått varierat med speltid, och tidigare i vår förklarade tränaren Josep Guardiola att det har att göra med lagets systemskifte till en 3-2-4-1-formation. Därmed har det till viss del spekulerats i att Walker kan komma att röra på sig under sommarens transferfönster, samtidigt som det skrivits om intresse från Milan.