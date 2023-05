Uppgifter: United redo att sälja McTominay - om Mount värvas

Sillybloggen

Manchester United är klart för Champions League-spel till hösten och även om en match återstår av säsongen så har planeringen inför transferfönstret varit igång under ett längre tag.

Mason Mount har under senare tid ryktats intensivt till klubben och enligt brittisk media är det “bara” prislappen som återstår att lösa innan Mount spelar i Manchester United. Då kan en annan mittfältare få flytta på sig. Enligt The Sun så kommer United vilja bli av med Scott McTominay om Mason Mount värvas in.

McTominay kom till Manchester United 2012, som 16-åring. Han tog klivet upp till A-laget inför säsongen 2017/2018 men gjorde sin debut i maj 2017 borta mot Arsenal.

Han har sedan dess gjort 208 framträdanden för klubben och bidragit med bland annat 19 mål och fem assist. Han har sedan tidigare kopplats ihop med West Ham United och Newcastle United.

United sägs kräva runt 50 miljoner pund, motsvarande 650 miljoner svenska kronor för mittfältskuggen.