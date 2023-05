Uppgifter: VM-hjälten aktuell för Juventus-jobbet

Sillybloggen

Detta trots att Allegri har kontrakt med klubben över säsongen 2024/25. Ett avtal värt ungefär sju miljoner euro, motsvarande 81 miljoner kronor, per säsong.

Nu gör nya uppgifter från La Repubblica gällande att den tidigare VM-hjälten Fabio Grosso kan vara aktuell för en återkomst till ”den gamla damen”.

Grosso har under säsongen imponerat och fört upp Frosinone till Serie A och har under sin spelarkarriär ett förflutet i just Juventus och nu ska Juventus enligt uppgifterna fundera på att försöka övertala Grosso om att ta över efter Allegri.

Grosso inledde sin tränarkarriär i Juventus ungdomsakademi och har efteråt varit huvudansvarig för Vari, Hellas Verona, Brescia, FC Sion och Frosinone.

Grossos stora genombrott under spelarkarriären kom under VM 2006. Vänsterbacken avgjorde först semifinalen mot Tyskland, innan han frälste Italien med den avslutande straffen i straffsparksläggningen mot Frankrike i VM-finalen.