Uppgifter: Konate aktuell för Hammarby

Nu uppger Expressen att Konate är aktuell för en comeback i allsvenskan. Enligt tidningen är vänsterbacken “högaktuell” för Hammarby IF, då Bajen sägs värdera 29-åringen och kan tänka sig att ta in spelaren framöver. Samtidigt sägs affären hänga på vissa “faktorer”, då Hammarby helst uppges behöva göra sig av med spelare först, innan Konate eventuellt kan komma in.

Konate, som även har en bakgrund i Rosenborg, Jönköpings Södra, Gif Sundsvall, Spal och Cincinnati, blev noterad för sju mål och sju assist på 72 framträdanden med Botev Plovdiv.