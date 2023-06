Uppgifter: Everton utmanar om McTominay

Sillybloggen

Nyligen uppgav den engelska tidningen The Sun att United lär vilja göra sig av med McTominay – om Mason Mount kommer in från Chelsea – samtidigt som McTominay under en längre tid även kopplats ihop med både Newcastle och West Ham.

Nu rapporterar Football Insider att Everton visar intresse för att ta in McTominay i sommar. Uppgifterna gör samtidigt gällande att United kräver 20 miljoner pund, motsvarande 272 miljoner svenska kronor vid en försäljning.

McTominay har i grunden kontrakt med United, som han tillhört sedan fem års ålder, till sommaren 2025. Förra säsongen stod han för tre mål och en framspelning på 39 framträdanden.