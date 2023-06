Uppgifter: Inter utmanar ärkerivalen om Balogun

Sillybloggen

Och efter den lyckade sejouren i Frankrike har anfallaren omgärdats av rykten.

I dagarna skrev den italienske journalisten Rudy Galletti att Juventus ställt in siktet på 21-åringen. Nu rapporterar Gazzetta dello Sport att Inter har gett sig in i jakten. Tidningen skriver att de blåsvarta visar intresse och att Arsenal väntar in ett bud på omkring 40 miljoner euro, motsvarande ungefär 460 miljoner svenska kronor.

Inters sportchef Piero Ausilio ska ha varit i London i veckan för samtal kring amerikanen. Champions League-finalisten ser Balogun som en ersättare till Edin Dzeko.

Balogun stod för 21 mål och två framspelningar på 37 matcher,