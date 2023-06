Uppgifter: Bayern München in i jakten på Mount

Sillybloggen

Enligt The Times är “känslan inom Chelsea” att han nu kommer stanna över nästa säsong. The Guardian rapporterar dock att Bayern München nu ger sig in i jakten och vill värva Mason Mount.

Enligt tidningen finns det en möjlighet att Chelsea accepterar en lägre summa för Mount om man slipper släppa honom till en inhemsk rival.

Thomas Tuchel som basar över Bayern München var tidigare i Chelsea och under Tuchels ledning stod Mount för 19 mål och 20 assist på 87 matcher.