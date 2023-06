Athletic: Bayern München budar på Kane

Sillybloggen

Harry Kane, 29, spekuleras åter vara aktuell för att lämna Tottenham. Under senaste tiden har engelsmannen kopplats ihop med Manchester United, Paris Saint-Germain och Real Madrid – och nu uppges Bayern München vara den troligaste destinationen.

The Athletic uppger under tisdagen att Bayern München lagt ett officiellt bud på 70 miljoner euro, motsvarande 821 miljoner svenska kronor (plus olika bonusar) på Kane. Ännu är det oklart hur Tottenham ställer sig till budet.

Tidigare under tisdagen rapporterade även tyska Sky att Bayern hållit “väldigt positiva” samtal med Kane, och att stjärnspelaren sägs föredra en övergång till Bayern – vid en flytt från England.

Sedan tidigare uppges Manchester Uniteds, PSG:s och Real Madrids intresse svalnat för Kane, som sitter på ett kontrakt till sommaren 2024. 29-åringen är fostrad i Tottenham och har genom åren gjort 280 mål på 435 framträdanden med London-klubben.