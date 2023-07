Italiensk media: Napoli följer fortsatt Karlsson

Sillybloggen

Sveriges landslagsspelare Jesper Karlsson, till vardags i nederländska AZ, har under senaste åren kopplats ihop med flera storklubbar i Europa, som Lazio, Manchester United och Napoli.

Nu uppger den italienske journalisten Gianluca Di Marzio att Napoli fortsatt är intresserat av Karlsson, och främst om en ytter skulle lämna klubben, då svensken i det fallet sägs vara ett av förstavalen att gå för att ta in. Samtidigt rapporteras kontakterna mellan klubbarna fortsätta.

Vidare uppges Lazio också fortsatt var intresserat av Karlsson, men det sägs inte pågå några konkreta samtal mellan Lazio och AZ.

Karlsson har under senaste åren imponerat med AZ i Nederländerna och i Europa-spel, och har gjort 46 mål och 33 assist på 123 framträdanden med klubben. Han anslöt från IF Elfsborg under 2020, och sitter på ett kontrakt till sommaren 2026.

Karlsson har vidare gjort tre mål på elva A-landskamper med Sverige.