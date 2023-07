Uppgifter: Everton har inlett samtal med United om Elanga

Sillybloggen

Elanga har under senaste veckorna kopplats ihop med Borussia Dortmund och Galatasaray och under tisdagen uppgav Foot Mercao att Everton åter visar intresse för 21-åringen, och kan göra ett försök att få in svenskan i sommar. Everton uppgavs så sent som i januari också vara intresserat av Elanga, men då blev det i slutändan inte en affär.

Sent under onsdagen kommer transfer-journalisten Fabrizio Romano med nya uppgifter om att Everton inlett samtal med United om Elanga. Enligt journalisten visar många klubbar intresse för svensken, men det är Everton som nu sägs vara favorit.

I förra veckan rapporterade den engelska tidningen The Guardian om att United har en förhoppning om att få hela 30 miljoner pund, motsvarande 418 miljoner svenska kronor vid en försäljning av Elanga, som i dagsläget har kontrakt till sommaren 2026.

Elanga har gjort fyra mål och fyra assist på 55 matcher med Manchester United, som i fjol slutade på tredje plats, medan Everton kom på 17:e-plats i Premier League.