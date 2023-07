Uppgifter: Henderson överens med Al-Ettifaq

Sillybloggen

Liverpool-profilen Jordan Henderson, 33, har under de senaste dagarna kopplats ihop med en flytt till den saudiarabiska klubben Al-Ettifaq, som numera tränas av Steven Gerrard. Henderson uppges fått ett lukrativt erbjudande, och sent under onsdagen uppgav The Athletic att mittfältaren lutar åt att tacka ja.