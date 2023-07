Athletic: Manchester United har fått Højlund-bud nobbat

Sillybloggen

Faktum är att klubbarna redan har börjat förhandla om den unge, målfarlige dansken. The Athletic hävdar att Manchester United under samtalen har erbjudit Fred och Donny van de Beek i utbyte plus pengar för Højlund – ett erbjudande som Atalanta tackade nej till.

Enligt samma sajt vill Serie A-klubben nämligen bara ha betalt i pengar och har inget intresse i ovan nämnda spelare, som erbjöds som en del av affären. 20-åringens prislapp uppges vara satt till 100 miljoner euro, motsvarande cirka drygt 1,1 miljarder svenska kronor, vilken Manchester United dock anser vara överdrivet hög. Det återstår att se ifall klubbarna lyckas komma överens under förhandlingarna.

Totalt har Rasmus Højlund gjort tio mål samt fyra assist på 34 matcher i Atalanta-tröjan sedan han anslöt från österrikiska Sturm Graz förra sommaren. På meritlistan finns även sex mål på sex landskamper för Danmark.