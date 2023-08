Uppgifter: Man United in i jakten på Lavia

Sillybloggen

Liverpool har under en längre tid jagat Romeo Lavia och enligt samstämmiga uppgifter så har klubben fått ett bud nobbat och sedan har man lagt fram ett andra bud på 19-åringen.

Men man ser inte ut att vara ensamma om att jag mittfältaren från Southampton, som har ett förflutet i Manchester City. The Independent skriver under torsdagen att Manchester United nu ger sig in i jakten i ett försök att övertrumfa Liverpools bud till Lavia.

Southampton ska kräva 50 miljoner pund, motsvarande 681 miljoner kronor, något som Liverpool ännu inte uppges vara berett att betala.

Samtidigt rapporterar Sky Sports att Russell Martin, huvudtränare för “The Saints” räknar med att Lavia finns med i premiären av The Championship.

Lavia värvades till Southampton från Manchester City inför förra säsongen och stod för 29 framträdanden i Premier League.