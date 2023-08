Uppgifter: Andres Iniesta klar för ny klubb

Sillybloggen

Han lämnade tidigare under sommaren japanska Vissel Kobe och har under en tid stått utan klubb, under måndagskvällen rapporterar transferjournalisten Fabrizio Romano att Iniesta inom kort kommer att anlända till Dubai för att skriva på för Emirates Club FC.

Enligt uppgifterna så skriver spanjoren ett ettårskontrakt med option för ytterligare ett år.

Iniesta har tidigare kopplats samman med en flytt till Inter Miami för att återförenas med Messi, Alba och Busquets. Så ser det alltså inte ut att bli.