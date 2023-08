Uppgifter: Lazio har inlett diskussioner med Juventus – vill värva Bonucci

Sillybloggen

Leonardo Bonucci har redan bekräftat att den kommande säsongen blir hans sista under den aktiva spelarkarriären. Men något tal om ett sentimentalt avslut i Juventus verkar det inte vara.

Bonucci uppges nämligen vara en av spelarna som kan lämna klubben i den utrensning som Turin-laget vill genomföra under sommaren.

Det har tidigare rapporterats om intresse från Bundesliga-laget Union Berlin, men Enligt uppgifter från italienska La TV dello Sport vill mittbacken vara kvar i Italien för att avsluta karriären och nu uppges en av Juventus huvudkonkurrenter ha fattat intresse.

Enligt La TV Dello Sport har nämligen Lazio inlett diskussioner med Juventus för att undersöka möjligheten att hämta in Bonucci till Stadio Olimpico under den kommande säsongen.

Uppgifterna gör gällande att diskussionerna pågick sent in på måndagskvällen, men att en överenskommelse ännu inte är nådd. Samtalen väntas dock fortsätta under de kommande dagarna.

Bonucci, som har ett år kvar på kontraktet, lämnades hemma i Turin när laget åkte på försäsongsturné i USA tidigare under sommaren.