Athletic: Man United jobbar på Amrabat-lån

Sillybloggen

Nu uppger The Athletic att Manchester United jobbar på att ta in Fiorentinas mittfältare Sofyan Amrabat, 27. United har kopplats ihop med Amrabat under hela sommaren, och sägs nu försöka få till ett låneavtal med anledning av klubbens “financial fair play-situation”.

Amrabat kom till Fiorentina från Hellas Verona under 2020 och har i grunden kontrakt till 2024. Han har gjort 107 framträdanden med den italienska klubben.

Under tisdagen uppgav även den engelska tidningen The Telegraph att United erbjudits en möjlighet att diskutera en övergång med Tottenham-mittfältaren Pierre-Emile Højbjerg, 28, men den engelska storklubben verkar alltså i stället helst vilja ha in Amrabat.

Annons

United har vidare även kopplats ihop med Bayern München-mittfältaren Ryan Gravenberch, 21, men enligt The Athletic har det inte gjorts några framsteg gällande en värvning av mittfältaren.