Athletic: Greenwood nära Getafe

Sent under fredagskvällen, på transferfönstrets sista dag, uppger The Athletic att Greenwood är nära att skriva på ett låneavtal med Getafe. La Liga-klubben uppges vara optimistiskt kring att få in engelsmannen och sägs just nu hålla på att slutföra det sista pappersarbetet.

United uppges i sin tur inte kräva något i ekonomiska termer för att släppa Greenwood, som senast spelade en tävlingsmatch den 22 januari 2022.

Getafe har fyra poäng efter tre spelade omgångar i La Liga.