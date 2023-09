Uppgifter: Salah tackar ja - till astronomiskt bud

Sillybloggen

Än så länge har Merseyside-klubben nobbat anbuden på sin stjärna.

Enligt The Athletic har ett konkret bud kommit in. Al-Ittihad erbjöd mer än 100 miljoner pund plus bonusar på ytterligare 50 miljoner pund, ett totalpaket på motsvarande 2,08 miljarder kronor. Men enligt Sky Sports så kommer den saudiska klubben göra ett nytt försök.

Enligt Sky Sports så kan Al-Ittihads nästa bud vara på 200 miljoner pund, motsvarande 2.8 miljarder kronor.

Nu kommer uppgifter från Foot Mercato kring Mohamed Salahs avtal i Al-Ittihad om en affär går igenom.

Egyptiern uppges få ett fyraårskontrakt värt mellan 500-600 miljoner euro (mellan 6-7 miljarder kronor).

Annons

Han sägs också få en ambassadörsroll för Saudiarabien och Salah uppges ha sagt ja till en flytt om Liverpool accepterar ett bud på honom.

Mohamed Salahs avtal med Liverpool sträcker sig till sommaren 2025. Han har noterats för 187 fullträffar i den röda tröjan.