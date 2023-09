Uppgifter: Raul aktuell för att ta över Villarreal

Sillybloggen

DAZN uppger att Raul, som just nu basar över Real Madrids reservlag, är aktuell för att ta över som ny chefstränare i Villarreal. Enligt den spanska tidningen AS har även Villarreal varit i kontakt med tränaren, som varit i “Marängernas” organisation under hela sin tränarkarriär.

Raul stod under sin spelarkarriär för 323 mål på 741 matcher med Real Madrid, och var med och vann sex La Liga-titlar och tre Champions League-titlar.