Ryktet: Palace ser Fonseca som Hodgson-efterträdare

Roy Hodgson, 76, tog i mars över Crystal Palace igen, och kommer att leda klubben den här säsongen, innan en ny tränare kommer in som ersättare till honom inför nästa säsong.

Nu uppger den engelska tidningen The Sun att Palace gärna vill ha in Paulo Fonseca som efterträdare till Hodgson. Fonseca, som just nu basar över Lille, rapporteras även tidigare varit aktuell för chefstränarjobbet i Palace.

Vidare uppges även Ipswich-tränaren Kieran McKenna finnas med på Palaces önskelista.

Palace är just nu på nionde plats med elva poäng efter sju omgångar i Premier League.