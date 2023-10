Uppgifter: Juventus vill låna Sancho

Sillybloggen

Nu ska Juventus ha gett sig in i jaken på 23-åringen. Klubben ska vara väldigt angelägna om att få låna in spelaren i januari och även betala för halva hans lön, rapporterar The Sun. I låneförsöket ska även det finnas möjlighet att köpa loss Sancho under sommarfönstret.

Jadon Sancho kom till Manchester United från Dortmund 2021. Sancho har gjort fem mål på 37 matcher för den engelska storklubben.