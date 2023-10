Ryktet: Wales-topp ville ha in Keane som ny förbundskapten

Sillybloggen

Nu uppger den engelska tidningen The Sun att Wales fotbollsförbunds vd Noel Mooney ville ha in Manchester United-ikonen Roy Keane som ny förbundskapten i juni i år, men inte fick igenom det, då andra personer i förbundsledningen inte ville ha in Keane som förbundskapten. I stället har Page just nu fortsatt förtroende att leda landslaget över EM-kvalet.

Wales är på fjärde plats i sin kvalgrupp och har fortsatt chans på EM-spel i Tyskland 2024.