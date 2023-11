Ryktet: Brighton överväger att värva Bardghji

Sillybloggen

FC Köpenhamns svenske jättetalang Roony Bardghji, 17, har under den senaste tiden kopplats ihop med flera olika klubbar – efter att ha sänkt Manchester United i Champions League-gruppspelet och imponerat under säsongsinledningen i Danmark.

Nu kommer Football Insider med nya uppgifter om att Premier League-klubben Brighton & Hove Albion, som har gjort succé under tränaren Roberto De Zerbis ledning, planerar att försöka värva Bardghji framöver. Enligt Football Insider ser Brighton en “enorm potential” i svensken, och kan locka med en snabbare väg till A-lagsfotboll i jämförelse med andra klubbar i Europa.

I förra veckan skrev Daily Mail att Chelsea, Barcelona, Bayern München och Ajax scoutade Bardghji under FCK:s möte med Manchester United. Samtidigt uppgav The Sun tidigare under måndagen att Crystal Palace och Nice är intresserade av svensken, medan Jeunes Footeux skrev att Newcastle, Eintracht Frankfurt och RB Leipzig scoutat talangen.

Jeunes Footeux hade också uppgifter om att just Brighton, som Football Insider alltså har nya uppgifter om, har scoutat Bardghji.

Bardghji är den här säsongen noterad för tio mål på 23 matcher med FCK. Han sitter på ett kontrakt som sträcker sig över 2025.