Uppgifter: Henderson närmar sig Ajax - har lämnat Al Ettifaqs träningsläger

Men i förra veckan kom rapporter om att den tidigare Liverpool-kapten var missnöjd med livet i Saudiarabien och i Al Ettifaq som klubb. Rapporterna gjorde vidare gällande att Henderson letar en flytt tillbaka till Europa i januari.

De klubbar som uppgavs intresserade var Ajax och Juventus. Men inför Juventus Serie A-möte med Sassuolo under tisdagskvällen bekräftade “klubbens “den gamla damens” sportchef Cristiano Giuntoli att klubben stängt sitt transferfönster. Man kommer inte göra fler värvningar.

Senare samma kväll rapporterade The Telegraph att Henderson under tisdagskvällen lämnat Al Ettifaqs träningsläger för att resa hem till England, och under onsdagsmorgonen rapporterade ansedda The Athletic att Henderson nått en överenskommelse med Al Ettifaq att lämna klubben.

Sajten uppger att parterna håller på att bryta kontraktet och att Henderson samtidigt har en principiell överenskommelse med Ajax.

Totalt har Henderson noterats för fyra assist på 17 framträdanden i Saudi Pro League.