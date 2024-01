Uppgifter: Bergman Lundin i förhandling med West Ham

Sillybloggen

Uppgifterna menar att förhandlingarna har kommit långt och att hon väntas genomgå läkarundersökningen under onsdagen.

Så sent som under tisdagskvällen byttes Marika Bergman Lundin in när Häcken besegrade Real Madrid i Champions League.

Totalt har mittfältaren spelat 52 matcher med BK Häcken i damallsvenskan. Det har blivit sex mål och tre assist. Bergman Lundin har även representerat Sveriges landslag i både U19 och U23.

West Ham ligger på plats elva i Women’s Super League.