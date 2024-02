Dansk media: FCK värvar Runarsson

Sillybloggen

Arsenal går under torsdagen ut med att den isländske målvakten Runar Alex Runarsson, som under den här säsongen har varit på lån hos Cardiff, lämnar klubben. Den 28-årige islänningens kontrakt gällde i grunden över den här säsongen, men nu bryts det i förtid.

Enligt den danska sajten bold.dk kommer Runarsson nu att ansluta till den danska storklubben FC Köpenhamn.

Runarsson har under de senaste åren varit utlånad från Arsenal till Alanyaspor och OH Leuven. Han kom till Arsenal från Dijon under 2020, och blev noterad för sex matcher med London-klubben.