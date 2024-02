Uppgifter: Mbappés löneförslag till Real Madrid

Sillybloggen

Nyligen uppgav den franska tidningen Le Parisien att Mbappé har bestämt sig för att lämna PSG i sommar, då hans kontrakt löper ut, för en framtid i Real Madrid, vilket även Foot Mercato tidigare har rapporterat. Samtidigt har det också kommit rapporter om spelaren inte gjort ett val.

Nu kommer den spanska tidningen AS med nya uppgifter om vad Mbappé vill ha i ersättning av Real Madrid. Enligt tidningen vill fransmannen ha runt 50 miljoner euro (564 miljoner kronor) brutto, 25 miljoner euro (282 miljoner kronor) netto per år, samt en signeringsbonus på 120 miljoner euro, motsvarande 1,3 miljarder kronor.

Om Mbappé får igenom sina krav kommer han, enligt AS, ha en lägre grundlön än i PSG, då han sägs tjäna 72 miljoner euro (812 miljoner kronor) brutto per år i den franska storklubben.

PSG och Mbappé slöt i somras en överenskommelse, då parterna var i ett öppet bråk efter att spelaren meddelat att han vid den tidpunkten inte hade för avsikt att förlänga sitt avtal. Det hela går ut på att PSG inte behöver betala ut en lojalitetbonus på mellan 75-80 miljoner euro (840-895 miljoner kronor) till stjärnan – om han lämnar gratis. Något som nu alltså ser ut att bli fallet.

Det är vanligt att just lojalitetsbonusar skrivs in i kontrakt. Kort sammanfattat innebär det att berörd spelare får ett avtalat belopp efter att antingen ha spelat i klubben under hela kontraktsperioden alternativt under en viss del av den.

Mbappé har svarat på 241 mål och 105 assist på 288 matcher i PSG-tröjan.