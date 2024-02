Uppgifter: Amorim främsta utmanare till Alonso om att ersätta Klopp

Sillybloggen

Liverpool-tränaren Jürgen Klopp lämnar i sommar, och därmed är den engelska storklubben nu på jakt efter en ny tränare till nästa säsong. Enligt flera brittiska medier vill Liverpool helst ha in Bayer Leverkusens succétränare Xabi Alonso, som även har en bakgrund som spelare i Reds, samtidigt som bland andra Sportings Ruben Amorim och Brighton & Hove Albions Roberto De Zerbi också nämnts som aktuella för uppdraget.

Nu kommer den engelska tidningen The Independent med nya uppgifter om att Amorim är den främsta utmanaren till Alonso om att ersätta Klopp. Enligt tidningen är Liverpools jakt fortsatt i ett tidigt skede, där Liverpool kommer driva på hårdast för att få in Alonso, men om det inte blir ett kontrakt med spanjoren sägs Amorim just nu vara de hetaste alternativet.

Alonso spekuleras nämligen också vara aktuell för Barcelona och Bayern München, och därmed kan det vara lättare för Liverpool att få in Amorim.

Amorim har basat över Sporting sedan 2020, och har även en bakgrund som tränare i Braga i Portugal. Portugisen har lett Sporting till en ligatitel och flera inhemska cuptitlar i Portugal.