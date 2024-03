Uppgifter: Man United vill värva ny vänsterback i sommar

Sillybloggen

Under lördagen uppger transfer-specialisten Fabrizio Romano att en position som United redan har bestämt sig för att förstärka är vänsterbackspositionen.

Enligt Romano har United planerat det sedan flera månader tillbaka, och är ute efter en ung vänsterback. Däremot har Romano inte uppgifter om vilka alternativ klubben tittar på.

United har just nu Luke Shaw, 28, och Tyrell Malacia, 24, som seniora vänsterbackar i truppen. Båda är just nu skadade, och Malacia har varit skadad under hela säsongen.