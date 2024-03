Avslöjat: Alonso har ratat Manchester City

Sillybloggen

Xabi Alonso är just nu en av världens hetaste tränare – efter den här säsongens succé med Bayer Leverkusen, som just nu stormar mot klubbens första Bundesliga-titel. Alonso har under den senaste tiden kopplats ihop med flera klubbar, som Barcelona, Bayern München och Liverpool och ännu är det oklart vilket lag han kommer att leda under nästa säsong.