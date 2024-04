Uppgifter: Gyökeres agent träffar intresserade klubbar ikväll

Sillybloggen

Nu kanske saker och ting börjar ta fart runt svensken.

Under lördagen rapporterar transferspecialisten Fabrizio Romano att Gyökeres agent kommer vara på plats under Sportings möte med Benfica under lördagskvällen. Syftet med besök ska enligt Romano vara att möta olika klubbar inför en möjlig flytt i sommar.

Sporting är fortfarande tydligt med att Gyökeres utköpsklausul om 100 miljoner euro (1,15 miljarder kronor) måste mötas för att klubben ska släppa honom.