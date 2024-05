Uppgifter: Manchester City intresserat av Frimpong

Sillybloggen

Jeremie Frimpong har varit en viktig del av Bayer Leverkusen under deras succéartade säsong, där laget bland annat redan har säkrat Bundesliga-titeln och finalplatser i Europa League och den tyska cupen.

Även om det sedan tidigare står klart att tränaren Xabi Alonso blir kvar i klubben har det ryktats om att flertalet europeiska storklubbar rycker i lagets spelare – och en av dessa är just Jeremie Frimpong.

Nu rapporterar sajten HITC om att även Manchester City har gett sig in i kampen om Frimpong, som lämnade just Man City under sommaren 2019. De regerande Premier League-mästarna sägs vara villiga att utnyttja den köpoption på 34 miljoner pund, motsvarande 460 miljoner kronor.

Sedan tidigare har det rapporterats om intresse från klubbar som Arsenal, Manchester United, Bayern München och Aston Villa.