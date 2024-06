Uppgifter: Liverpool och Man United i dragkamp om Murillo

Sillybloggen

Under sitt första år i England verkar mittbacken nu ha gjort rejält avtryck. Bland annat vann han Nottinghams egna “Player of the Year”-pris, det vill säga säsongens spelare internt.

Enligt brittiska Football Insider är både Liverpool och Manchester United intresserade av att värva honom i sommar. En dragkamp är att vänta, hävdar sajten.

Hur mycket Murillo kan komma att kosta är höljt i dunkel.

Samtidigt behöver Nottingham enligt flera brittiska medier sälja spelare i sommar för att undvika problem med Premier Leagues vinst- och hållbarhetsregler.

Murillo har kontrakt med Nottingham till sommaren 2028.