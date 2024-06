Uppgifter: FCK och West Ham förhandlar om Trott

Sillybloggen

Under måndagen uppger The Athletic att FCK är i förhandlingar med Premier League-klubben om målvakten Nathan Trott, 25, som under de senaste två åren har varit på lån hos danska Vejle. Det är även något den danska sajten bold.dk har uppgifter om.

Enligt bold.dk vill även Trott till FCK, något som sägs tala för en övergång, som rapporteras kunna landa på motsvarande 13,4 miljoner svenska kronor.

Trott har genom åren gjort en match med West Ham, samt 56 matcher med Vejle, 26 matcher med AFC Wimbledon och 23 framträdanden med Nancy-Lorraine.