Athletic: Marseille i samtal med United om Greenwood

Manchester United-forwarden Mason Greenwoods framtid är oviss – efter att lånet med Getafe löpt ut. Under senaste tiden har han kopplats ihop med klubbar som Fenerbahce, Juventus, Lazio, Napoli och Valencia, men möjligen kan det i stället bli en flytt till Frankrike.

Under torsdagen uppger The Athletic att Marseille är i tidiga samtal med Manchester United om en övergång för Greenwood. Klubbarna uppges ännu inte gått in på övergångssummor, men det sägs vara positiva samtal mellan den franska klubben och spelaren.

United valde i fjol att skeppa iväg Greenwood – efter att ha gjort en internutredning gällande spelaren. Anledningen till att United gjorde en utredning är att stjärnan varit åtalad för försök till våldtäkt och misshandel i nära relation. Utredningen lades sedermera ned, och därmed behövde den engelska storklubben fatta ett beslut om spelaren, vilket till slut landade i en utlåning.

Greenwood har i grunden kontrakt med United till sommaren 2025. Han har genom åren gjort 35 mål och tolv assist på 129 matcher med United, samt tio mål och sex assist på 36 framträdanden med Getafe.