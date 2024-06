Romano: United väntas ta in Hake och van Nistelrooy

Sillybloggen

Nu uppger transfer-specialisten Fabrizio Romano att United vill ha in Go Ahead Eagles-tränaren René Hake i ledarstaben. Hake, som har varit i Go Ahead Eagles sedan 2022, väntas skriva på för United, precis som förre forwardsstjärnan Ruud van Nistelrooy, som senast ledde PSV Eindhoven mellan sommaren 2022 och 2023. United rapporteras vara självsäkert kring att få in duon – och signera ett nytt kontrakt med ten Hag.

Tidigare har det också publicerats uppgifter om att van Nistelrooy är på väg in i United. Som spelare tillhörde nederländaren United mellan sommaren 2001 och sommaren 2006.