Uppgifter: Chelsea har gjort förfrågningar kring Murillo

Sillybloggen

Redan i mars i år uppgav den engelska tidningen Daily Mirror att Chelsea är en av flera giganter som följer den brasilianske försvararen, och under torsdagen rapporterar den engelska tidningen The Telegraph att London-klubben har gjort förfrågningar, via mellanhänder, kring spelaren.

Nottingham uppges värvat Murillo för runt 11,2 miljoner pund, motsvarande 150 miljoner svenska kronor, och sägs hoppas på runt 70 miljoner pund, drygt 937 miljoner kronor vid en framtida försäljning.

Murillo anslöt till Forest från brasilianska Corinthians under förra sommaren, och har kontrakt till 2028. Han har totalt sett gjort 36 matcher med Premier League-klubben.