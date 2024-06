Uppgifter: Hammarby värvar Eriksson

Sillybloggen

Under de senaste veckorna har Hammarby ryktats vara nära en värvning av den tidigare Värnamo-backen Victor Eriksson. Nu rapporterar Expressen att 23-åringen blir klubbens första sommarvärvning.

Enligt uppgifterna landar Eriksson i Stockholm under lördagsförmiddagen för att skriva på sitt kontrakt. Därefter kommer han att presenteras som ny Hammarby-spelare. Vidare sägs Eriksson skriva på ett avtal som sträcker sig över flera säsonger.

Eriksson lämnade Värnamo under vintern. Han har sedan dess spelat för Minnesota United. Där har Eriksson dock haft det tufft med speltiden under våren. Under sin tid i Värnamo tränades han av den nuvarande Hammarby-tränaren Kim Hellberg.

Tidigare under lördagen har Hammarby hintat om att ett nyförvärv kommer att presenteras under dagen via sina officiella kanaler. Det råder dock osäkerhet om det är Eriksson som inlägget åsyftar. Tidigare har Hammarby bland annat kopplats samman med anfallaren Jardell Kanga.