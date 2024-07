Inzoudine provtränar med Kalmar

Sillybloggen

Kalmar FF befinner sig i en prekär situation i den allsvenska tabellen. Inför lördagens återstart mot AIK parkerar laget under nedflyttningsstrecket och sportchef Jörgen Petersson är inne i en hektisk period.

Förra veckan presenterades Antonio Kujundzic som sommarens första nyförvärv och nu kan en ny spelare vara på ingång.

Lokaltidningen Barometern skriver nämligen att fransmannen Ivan Inzoudine finns på plats för att provspela med KFF. 27-åringen anlände till Sverige under måndagen och under tisdagen fanns han med på lagets träning under en kort tid.

– En snabb spelare som kan användas både som vänsterback och på mitten till vänster, beskriver Jörgen Petersson fransmannen.

Inzoudine fostrades i franska Lens, en klubb som han lämnade 2016. Han har därefter hunnit med spel ibland annat Guingamps B-lag, ACR Messina och Cavese. Inzoudine spelade senast i det franska andradivisionslaget Chambly, där han spelade så sent som den 3 juni.