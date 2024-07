Uppgifter: Broja väntas lämna Chelsea - svarar om framtiden

Sillybloggen

Armando Broja har inte fått spelet att lyfta under de senaste säsongerna. Efter att ha fått sparsamt med speltid i Chelsea lånades anfallaren ut till Fulham under våren, men inte heller där lossnade det.

Nu har albanen uttalat sig om sin framtid i en intervju med RTV Klan.

– Det är sant, jag har erbjudanden från Serie A, Bundesliga och Premier League. Stanna i Chelsea? Det är ett alternativ. Jag har ett kontrakt här, säger Broja till RTV Klan, enligt journalisten Fabrizio Romano.

Just Romano skriver även att Broja väntas lämna Chelsea på permanent basis under sommarens övergångsfönster som öppnade under måndagen.

Broja tog sig fram i Chelseas ungdomsakademi och har tidigare bland annat spenderat säsonger på lån i Vitesse, Southampton och Fulham.