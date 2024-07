Uppgifter: Arsenal säljer Biereth

Sillybloggen

Enligt transfer-journalisten Fabrizio Romano säljer Arsenal forwarden till österrikiska storklubben Sturm Graz för fyra miljoner pund, drygt 54 miljoner svenska kronor.

Biereth kom till Arsenal från Fulham under 2021, och har sedan dess varit på lån hos RKC Waalwijk, Motherwell och just Sturm Graz under den gångna vårsäsongen.

Biereth har ännu inte gjort någon match med Arsenals A-lag, men stod i år för nio mål och fyra assist på 22 framträdanden med Sturm Graz.