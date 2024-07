Officiellt: Brighton värvar Cozier-Duberry

Sillybloggen

Amario Cozier-Duberry anslöt till Arsenals ungdomsakademi 2019. Men tidigare under sommaren stod det klart att den offensive mittfältaren lämnar klubben, trots att han erbjöds en kontraktsförlängning.

Nu har 19-åringen hittat en ny klubb.

På sin hemsida meddelar nämligen Brighton att man värvar Cozier-Duberry på ett avtal som sträcker sig till sommaren 2028.

– Vi är väldigt nöjda över att lyckas få hit Amario. Han har egenskaper som vi gillar och vi tror att han är en spelare som kan växa i vår miljö. Vi ser fram emot att arbeta med honom och bidra till hans utveckling, säger Daniel Weir, som är teknisk direktör i Brighton på klubbens hemsida.

Cozier-Duberrt lyckades aldrig slå sig in i Arsenals A-lagstrupp och har framför allt fått rikta in sig på spel i U21-laget. Där svarade han för 13 mål på 24 matcher under säsongen.