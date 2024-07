Athletic: Liverpool har tackat nej till van den Berg-bud

Sillybloggen

Liverpool-backen Sepp van den Berg, 22, var under den gångna säsongen på lån hos tyska Mainz, och under de senaste veckorna har det kommit rapporter om att Mainz vill köpa loss mittbacken, precis som att det finns intresse från Brentford, Southampton och Wolfsburg.

Nu uppger The Athletic att Liverpool har tackat nej till färska bud från Mainz och Wolfsburg, då klubbens nye chefstränare Arne Slot vill se van den Berg under försäsongen. Därmed väntas spelarens framtid avgöras under de kommande träningsmatcherna i sommar.

Liverpool rapporteras värdera spelaren till runt 20 miljoner pund, motsvarande 270 miljoner kronor. Van den Berg kom till Liverpool från Zwolle under 2019 och har sedan dess även varit på lån hos Preston och Schalke 04. Totalt sett har han gjort fyra matcher med Liverpool. Nederländaren har i grunden kontrakt med Liverpool till sommaren 2026.