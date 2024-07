Athletic: Arsenal-bud på Bentley förkastat

Sillybloggen

I dagarna uppgav The Athletic att Arsenal anmält sitt intresse för Wolves reservmålvakt Dan Bentley, 30,

Nu uppger The Athletic att Arsenal lagt ett bud på keepern. Men budet har nobbats eftersom det var långtifrån vad Wolves begär.

Anledningen till att Arsenal vill hämta in Bentley är för att klubben vill ha tredjekeeper från just England och någon som kan konkurrera under försäsongen.

Arsenal köpte nyligen loss spanske keepern David Raya. I truppen finns även Aaron Ramsdale (England) och Karl Hein (Estland) att tillgå.